Partite in tv a 40 euro all' anno? La Finanza spegne la nuova app pirata Multe fino a 5mila euro per i ' clienti'

La Guardia di finanza ha condotto un'ampia operazione contro la pirateria televisiva, sequestrando oltre 100 dispositivi e eseguendo numerose perquisizioni in varie regioni italiane. L’indagine si è concentrata sulla diffusione di applicazioni illegali che offrivano partite in streaming a prezzi molto bassi, fino a 40 euro all’anno. Per contrastare questa attività, sono state contestate multe fino a 5.000 euro ai soggetti coinvolti. L'azione ha coinvolto diversi reparti specializzati del corpo, tra cui quelli dedicati alla tutela della privacy e alle frodi tecnologiche.

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