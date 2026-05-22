Partite in tv a 40 euro all' anno? La Finanza spegne la nuova app pirata Multe fino a 5mila euro per i ' clienti'
La Guardia di finanza ha condotto un'ampia operazione contro la pirateria televisiva, sequestrando oltre 100 dispositivi e eseguendo numerose perquisizioni in varie regioni italiane. L’indagine si è concentrata sulla diffusione di applicazioni illegali che offrivano partite in streaming a prezzi molto bassi, fino a 40 euro all’anno. Per contrastare questa attività, sono state contestate multe fino a 5.000 euro ai soggetti coinvolti. L'azione ha coinvolto diversi reparti specializzati del corpo, tra cui quelli dedicati alla tutela della privacy e alle frodi tecnologiche.
Pirateria e pezzotto. La Guardia di finanza, con il supporto dei nuclei speciali tutela privacy e frodi tecnologiche e beni e servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia in una vasta indagine volta al contrasto dell'illecita diffusione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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