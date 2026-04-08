Capri vietato procacciare clienti | multe fino a 500 euro per ‘pubblicità petulanti’

A Capri è stata introdotta una nuova ordinanza che vieta di cercare clienti per strada, con sanzioni fino a 500 euro per chi effettua pubblicità insistente. La misura mira a bloccare le attività di promozione diretta e petulante, che in passato erano comuni nell’isola. La decisione è stata presa dal sindaco e riguarda tutte le forme di pubblicità non autorizzate sul territorio.

La “caccia ai clienti” per strada è ormai acqua passata per Capri. Il sindaco Falco tramite una nuova ordinanza ha vietato la promozione insistente della propria attività e dei propri servizi. Le sanzioni amministrative vanno da 25 a 500 euro Nota per la sua bellezza senza tempo e per l’eleganza da “dolce vita“, Capri è divenuta simbolo di svariate pubblicità girate nel suo mare cristallino. La magica atmosfera dell’Isola Azzurra, rischia però di essere intaccata da una conseguenza frutto dell’overtourism:commercianti che cercano di “accaparrarsi” clienti in modo invadente. Il Comune, dunque, ha deciso di porre unrimedio drastico tramite l’ordinanza n. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Capri, vietato procacciare clienti: multe fino a 500 euro per ‘pubblicità petulanti’ Vietato procacciare clienti a Capri: multe da 500 euroCon l'ordinanza siglata il 7 aprile 2026, il Comune di Capri ha ufficializzato il pugno duro contro il procacciamento selvaggio di clientela. Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro