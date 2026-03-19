Allarme topi in città | stretta del sindaco multe fino a 5mila euro per chi non rispetta le regole

Il sindaco ha firmato un’ordinanza per contrastare le infestazioni di ratti e topi nel centro urbano. Sono previste multe fino a 5 mila euro per chi non rispetta le regole stabilite. La misura mira a prevenire la diffusione di questi animali nella zona cittadina. La decisione è stata presa questa mattina e riguarda le attività di controllo e prevenzione nel centro abitato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane un’ordinanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infestazioni di ratti e topi nel centro abitato. Il provvedimento, generato da ragioni di tutela della salute pubblica e dell’igiene urbana, ingiunge a coloro che ne hanno la disponibilità, per i locali di uso esclusivo, e agli amministratori di Condominio, per le aree e gli spazi condominiali di – mantenere i locali di abitazione e loro pertinenze, i locali di uso pubblico e gli uffici sempre puliti e ordinati (segnatamente con riguardo a scantinati, soffitte, sottotetti, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi e fabbricati abbandonati nonché aree, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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