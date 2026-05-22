Lite e spari con la scacciacani per una partita di calcetto | colpito con un pugno il padre di un ragazzo

Durante la serata di ieri a Torremaggiore, in via Berlinguer, si è verificata una lite tra alcuni giovani dopo una partita di calcetto. In seguito alle tensioni, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola scacciacani e sono stati coinvolti in una colluttazione in strada. Durante l’episodio, un uomo è stato colpito con un pugno dal padre di un ragazzo presente alla partita. Non sono stati segnalati feriti gravi né denunce formali.

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