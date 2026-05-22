Lite e spari con la scacciacani per una partita di calcetto | colpito con un pugno il padre di un ragazzo

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata di ieri a Torremaggiore, in via Berlinguer, si è verificata una lite tra alcuni giovani dopo una partita di calcetto. In seguito alle tensioni, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola scacciacani e sono stati coinvolti in una colluttazione in strada. Durante l’episodio, un uomo è stato colpito con un pugno dal padre di un ragazzo presente alla partita. Non sono stati segnalati feriti gravi né denunce formali.

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Il litigio dopo una partita a calcetto, l'esplosione di colpi ‘a salve’ con una pistola scacciacani e la colluttazione in strada: è, in breve, quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, a Torremaggiore, in via Berlinguer.Il fatto è successo intorno alle 22, al culmine di un litigio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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