Joey Barton arrestato dopo una rissa in un golf club | è accusato di aver aggredito un uomo
L'ex calciatore è stato arrestato domenica sera dopo una lite in un golf club. È accusato di aver aggredito un uomo all'esterno del locale e attualmente si trova in custodia. L'incidente ha portato all'arresto, che è stato comunicato nelle prime ore dopo l'episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulle circostanze dell'aggressione.
