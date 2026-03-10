Joey Barton arrestato dopo una rissa in un golf club | è accusato di aver aggredito un uomo

L'ex calciatore è stato arrestato domenica sera dopo una lite in un golf club. È accusato di aver aggredito un uomo all'esterno del locale e attualmente si trova in custodia. L'incidente ha portato all'arresto, che è stato comunicato nelle prime ore dopo l'episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulle circostanze dell'aggressione.