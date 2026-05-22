Inizia la fuga dalla Lazio, con i giocatori che pianificano di lasciare la squadra. La decisione sembra essere stata presa prima dell'incontro con il presidente, previsto nei prossimi giorni. La situazione si sta sviluppando rapidamente e coinvolge diversi elementi della rosa. La società si prepara a gestire questa fase, mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi passi dei calciatori coinvolti. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

La fuga dalla Lazio è appena cominciata. Sarri deve aspettare l'incontro con Lotito (probabilmente lunedì), si troverà un accordo per un'uscita indolore: la Lazio risparmierà 10 milioni lordi per il contratto fino al 2028 che il tecnico toscano aveva sottoscritto a metà dello scorso luglio, l'allenatore sarà libero o di tornare a Napoli oppure di sposare il progetto dell'Atalanta sulla spinta dell'amico e direttore sportivo Giuntoli. Ma Sarri non è l'unico col foglio di via pronto: Hysaj, Pedro e Basic hanno finito il loro contratto e nessuno dei tre rinnoverà. Il centrocampista croato che sabato giocherà titolare da regista è vicino all'accordo col neo promosso Venezia che gli assicura un buon triennale mentre lo spagnolo tornerà in Spagna e poi deciderà se giocare un altro anno oppure cominciare a studiare per diventare allenatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parte la fuga dalla Lazio

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Sfida di fuga dalla PRIGIONE DI CARTONE!!

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