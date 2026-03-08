Il norvegese si posiziona in testa alla prima manche dello slalom a Kranjska Gora, seguito da Braathen e Marchant. Vinatzer è il migliore tra gli italiani, arrivando dodicesimo. Il campione olimpico non figura tra i partecipanti. La gara si svolge in un contesto di competizione tra vari atleti di alto livello, con le posizioni che cambiano di manche in manche.

La sua fuga nel bosco dopo l'uscita nella seconda manche è stata una delle immagini dei Giochi di Milano Cortina, ora Atle McGrath è in testa alla prima manche dello slalom di Kranjska Gora, l'ultimo prima delle finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell. McGrath ha superato senza tremare il muro e nel finale ha recuperato e superato Braathen Pinheiro, secondo a 17100. E il belga Marchant è terzo a 55100, uno in meno dell'altro norvegese Kristoffersen. L'ultimo settore è invece costato caro ad Alex Vinatzer, che ha pagato più della metà del distacco da McGrath (è finito a 1"37) negli ultimi 14 secondi di gara. La seconda manche promette emozioni, per i distacchi ristretti - ci sono 10 atleti in 93 centesimi - e per la tenuta della pista in una giornata di sole con temperature già sopra lo zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla fuga nel bosco alla fuga a Kranjska Gora: slalom, McGrath in testa alla prima manche

Leggi anche: Olimpiadi, McGrath crolla nello slalom: fuga nel bosco dopo la disillusione e un gesto di frustrazione.

Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche Lo sci...

Contenuti utili per approfondire Kranjska Gora.

Discussioni sull' argomento Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italiane; Inforca e perde la medaglia: la fuga nel bosco fa il giro del mondo; Sanremo, ecco la visione My Combo: vincitore, serata cover, premio critica e ultimo posto.

Dalla fuga nel bosco alla fuga a Kranjska Gora: slalom, McGrath in testa alla prima mancheAlla vigilia c'erano ancora 8 atleti in corsa per la coppa di specialità, in tre hanno compromesso la corsa con un'uscita nella prima manche: il campione olimpico Loic Meillard, il norvegese Tim ... gazzetta.it

TRA VELOCITÀ E TECNICA Uno slalom per gli uomini e un supergigante per le donne… Ecco il programma odierno della Coppa del Mondo di sci alpino! ore 9.30 prima manche slalom speciale maschile, Kranjska Gora ore 10.45 superG femminile, x.com

La sfida di Kranjska Gora, vinta dall'asso brasiliano, ha costretto re Odermatt a rinviare la festa e nell'atto finale di Hafjell il nidvaldese non potrà permettersi errori (con 48 pt di vantaggio su "Pinheiro"), mentre l'aritmetica per la conquista della quinta generale c - facebook.com facebook