Napoli crolla al Maradona e interrompe la striscia d’imbattibilità | dalla Lazio alla Lazio il clamoroso tabù durato oltre un anno

Il Napoli ha subito una sconfitta casalinga contro la Lazio, interrompendo una serie di partite senza sconfitte che durava più di un anno. La squadra ospite si è confermata come un avversario difficile da battere nel stadio del Napoli, che non aveva perso in casa da molto tempo. La partita ha rappresentato un cambio di tendenza rispetto alle precedenti sfide tra le due squadre, con la Lazio che si è imposta sul campo.

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