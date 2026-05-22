Parma Tattoo Nerd Fest 2026 tre giorni tra tattoo cosplay e cultura pop
Dal 5 al 7 giugno si terrà a Parma una nuova edizione del Tattoo Nerd Fest, che si svolgerà presso l’Hotel Parma & Congressi. La manifestazione dura tre giorni e invita appassionati a immergersi nel mondo dei tattoo, del cosplay e della cultura pop. La scelta di una nuova location permette di ospitare un pubblico numeroso, offrendo spazi dedicati a esposizioni, competizioni e incontri con artisti del settore. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello regionale.
Il Parma Tattoo Nerd Fest cambia casa ma mantiene intatta la sua energia. L’edizione 2026 della manifestazione si terrà dal 5 al 7 giugno nella nuova location dell’Hotel Parma & Congressi, pronta ad accogliere migliaia di appassionati per un intero weekend dedicato al mondo dei tattoo, del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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