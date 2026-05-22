Parma Tattoo Nerd Fest 2026 tre giorni tra tattoo cosplay e cultura pop

Dal 5 al 7 giugno si terrà a Parma una nuova edizione del Tattoo Nerd Fest, che si svolgerà presso l’Hotel Parma & Congressi. La manifestazione dura tre giorni e invita appassionati a immergersi nel mondo dei tattoo, del cosplay e della cultura pop. La scelta di una nuova location permette di ospitare un pubblico numeroso, offrendo spazi dedicati a esposizioni, competizioni e incontri con artisti del settore. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui