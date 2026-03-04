Arriva il Ferrara Nerd Expo | due giorni di fumetti videogiochi e grandi ospiti della cultura pop

Il quartiere fieristico di Ferrara ospiterà la seconda edizione del Ferrara Nerd Expo sabato 7 e domenica 8, con apertura dalle 10 alle 19. La manifestazione propone due giorni dedicati a fumetti, videogiochi e figure della cultura pop, attirando appassionati di diversi generi. L’evento prevede la presenza di ospiti speciali e attività pensate per il pubblico di tutte le età.

Torna al quartiere fieristico di Ferrara la seconda edizione del Ferrara Nerd Expo, in programma sabato 7 e domenica 8, accessibile dalle 10 alle 19. Dopo il debutto dello scorso anno, che ha superato le 12mila presenze, l’evento punta a crescere ancora, ampliando spazi, contenuti e ospiti. La manifestazione, nata dall’esperienza degli organizzatori di Modena Nerd e Nerd Show Bologna Lucio Campani e Cristian Borghi, occupa l’intero quartiere fieristico: sei padiglioni per un totale di 16mila metri quadrati dedicati a fumetti, videogiochi, cosplay, musica e cultura pop. Un format intergenerazionale, pensato per famiglie, appassionati storici e curiosi di ogni età. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ferrara Nerd Expo torna al quartiere fieristico: la seconda edizione tra fumetti, giochi e grandi ospiti della cultura popTutto pronto per Ferrara Nerd Expo: dopo una prima edizione che ha visto oltre 12 mila presenze, la kermesse dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop torna a colorare i padiglioni ... cronacacomune.it

Presentazione di Ferrara Nerd ExpoMartedì 3 marzo 2026 alle 12:00 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ferrara Nerd Expo, seconda edizione della manifestazione tra ... cronacacomune.it

Ferrara Nerd Expo. OctoSound · Groove Nation. Ferrara Nerd sta tornando! Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 preparati a vivere due giorni dedicati a fumetti, giochi e cultura pop a Ferrara Expo. Un weekend pensato per chi ama esplorare, scoprire e d facebook