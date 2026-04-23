Match di boxe tra ragazzini a scuola la violenza si scatena davanti alla folla divertita | i video diffusi sui social

Due studenti di scuola superiore si sono affrontati in un incontro di boxe e kickboxing davanti all’edificio scolastico vicino allo stadio. L’episodio si è verificato all’esterno della sede storica dell’istituto e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. Video dell’evento sono stati diffusi sui social, mostrando il confronto tra i ragazzi mentre si colpivano e si utilizzavano anche le gambe contro l’avversario. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi dello scontro.

Cesena, 23 aprile 2026 – Due studenti di scuola superiore che si fronteggiano in un incontro di boxe, e visto che usano anche le gambe alzandole contro l’avversario, di kickboxing, all’esterno dell’edificio della scuola superiore Versari-Macrelli, nella sede storica, quella vicino allo stadio. Appaiono in un video che sta circolando sul web, ripresi probabilmente da amici studenti, ma quello che colpisce più ancora dello scontro senza esclusione di colpi dei contendenti, è il folto gruppo degli allievi supporters, probabilmente da poco usciti da scuola, che assiste, si diverte, tifa e soprattutto riprende lo spettacolo con i telefonini pronti a diffonderlo in rete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui social Notizie correlate Il video dell'incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuolaUno scontro senza esclusione di colpi davanti all’istituto Macrelli-Versari di Cesena ripreso dal pubblico di studenti con i telefonini e diffuso in... Il bacio di Luciano Spalletti alla giornalista di DAZN scatena il dibattito sui social: «È molestia» – Il videoSta facendo discutere l’intervista rilasciata da Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Lazio, finita 2-2. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui social; Milano - Sport popolare: al Parco Alessandrini una giornata aperta a tutti tra Muay Thai e Boxe; Don Luigi Scarlino: Il senso più profondo della boxe, non sta nel colpire, bensì nel riconoscere nell’altro un avversario da rispettare, non un nemico da abbattere; Fury sfida Joshua: a quanto pare avremo un altro match del secolo. Match di boxe tra ragazzini a scuola, la violenza si scatena davanti alla folla divertita: i video diffusi sui socialCesena, 23 aprile 2026 – Due studenti di scuola superiore che si fronteggiano in un incontro di boxe, e visto che usano anche le gambe alzandole contro l’avversario, di kickboxing, all’esterno ... ilrestodelcarlino.it Il match di boxe più pazzo del mondo: la sfida tra i due pugili italiani quasi sempre sconfitti come evento clou di una riunione romanaEcco il Losers fight, Il match di boxe più pazzo del mondo: la sfida tra i due pugili italiani più perdenti [LEGGI] ... ilfattoquotidiano.it Il match di ieri sera ha superato, per spettatori in TV, tutte e tre le sfide della Supercoppa italiana andata in onda sempre su Mediaset alla fine del 2025; 4,8 milioni di spettatori equivalenti al 24% di share - facebook.com facebook Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Domani i primi match di semifinale: Brescia-Pordenone e Pineto-Aversa x.com