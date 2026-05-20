Rissa fuori da scuola i video finiscono sui social | denunciati dai carabinieri sei studenti
Quattro ragazzi minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Domodossola dopo una rissa avvenuta davanti a una scuola superiore. I fatti sono stati ripresi da alcuni testimoni e i video sono poi stati condivisi sui social network. Le forze dell’ordine hanno identificato i giovani coinvolti e li hanno denunciati per aver preso parte all’alterco. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, ma le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto.
Sei studenti minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Domodossola per una rissa scoppiata davanti a una scuola superiore. Le indagini, concluse nei giorni scorsi, hanno permesso di identificare i responsabili di una violenta lite avvenuta all'inizio dell'anno.L'episodio a gennaioLa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
LO PICCHIANO DAVANTI A SCUOLA, DENUNCIATI DUE GIOVANISSIMI | 07/02/2026
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Quattro minorenni denunciati dopo la rissa fuori da una scuola dell’Ossola, indagini dei Carabinieri. - Facebook facebook
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