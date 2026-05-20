Rissa fuori da scuola i video finiscono sui social | denunciati dai carabinieri sei studenti

Quattro ragazzi minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Domodossola dopo una rissa avvenuta davanti a una scuola superiore. I fatti sono stati ripresi da alcuni testimoni e i video sono poi stati condivisi sui social network. Le forze dell’ordine hanno identificato i giovani coinvolti e li hanno denunciati per aver preso parte all’alterco. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, ma le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto.

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