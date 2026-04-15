Torna a sbocciare il Parco dei tulipani tra mulini a vento mercatini gonfiabili e street food
Il giardino di Villa Lodi Fè continua a fiorire di mille colori e profumi: da venerdì 17 a domenica 19 aprile riaprono i cancelli sull'angolo d’Olanda nel cuore di Riccione. Tra mulini a vento, distese fiorite, giochi e spettacoli itineranti, “Il Parco dei tulipani” torna a sbocciare anche per.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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