A Paruzzaro torna la magia dello Street Food Festival
A Paruzzaro si rinnova l’appuntamento con lo Street Food Festival, un evento che porta in città una vasta offerta di cibi di strada provenienti da diverse cucine. Durante il fine settimana sono previsti momenti di intrattenimento per le famiglie e concerti con musica dal vivo. L’evento si svolge in una location all’aperto, attirando visitatori interessati sia ai sapori tradizionali sia alle attività di intrattenimento. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.
Un fine settimana dedicato ai sapori autentici del cibo di strada, all’intrattenimento per famiglie e alla musica dal vivo. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, la suggestiva cornice di Piazza Municipio a Paruzzaro, in provincia di Novara, si trasformerà nel cuore dell’edizione 2026 dello Street Food Festival. L’attesa manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio e capace di richiamare visitatori da tutta la provincia, è organizzata dalla Pro Paruzzaro, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età. Come da tradizione, l’evento punta sull’inclusività: l’ingresso sarà completamente gratuito, così come i parcheggi situati nelle immediate vicinanze della piazza, per facilitare l’afflusso di cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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