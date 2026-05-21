A Paruzzaro torna la magia dello Street Food Festival

A Paruzzaro si rinnova l’appuntamento con lo Street Food Festival, un evento che porta in città una vasta offerta di cibi di strada provenienti da diverse cucine. Durante il fine settimana sono previsti momenti di intrattenimento per le famiglie e concerti con musica dal vivo. L’evento si svolge in una location all’aperto, attirando visitatori interessati sia ai sapori tradizionali sia alle attività di intrattenimento. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.

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