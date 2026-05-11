Il Teatro Diego Fabbri vince la scommessa | una stagione da record con oltre 23 mila spettatori

La stagione 2025-26 del Teatro Diego Fabbri di Forlì si conclude con oltre 23.000 spettatori, segnando un record di presenze. I numeri ufficiali confermano un’affluenza superiore alle aspettative, mentre il pubblico ha assistito a un ricco cartellone di spettacoli. La stagione si chiude con un risultato che testimonia il successo della programmazione e l’interesse crescente verso le proposte offerte dal teatro.

Il sipario sulla stagione 2025-26 del Teatro Diego Fabbri di Forlì cala accompagnato da un applauso scrosciante, non solo ideale ma confermato da numeri che parlano chiaro. Il progetto culturale firmato dall’Amministrazione Comunale e da Accademia Perduta-Romagna Teatri, sotto la direzione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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