Parma-Napoli invasione azzurra al Tardini | tifosi oltre i divieti!

Nel match tra Parma e Napoli, circa 3500 tifosi partenopei sono attesi nel settore ospiti, superando i divieti imposti. Oltre a questa presenza, almeno mille supporter si trovano negli altri settori dello stadio, creando un'affluenza significativa di pubblico napoletano. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sportive e di sicurezza, che monitorano attentamente gli eventi in programma.

Parma-Napoli si prepara a un’invasione azzurra: circa 3500 tifosi riempiranno il settore ospiti, mentre almeno mille altri occupano i restanti settori dello stadio. La trasferta emiliana rappresenta un banco di prova cruciale nella lotta scudetto. Come riporta Il Mattino, la presenza napoletana sarà massiccia nonostante limitazioni e controlli rafforzati. Gli azzurri arrivano al Tardini con la necessità di vincere per mantenere vive le speranze di rimonta, e il supporto del proprio pubblico diventa elemento determinante in questa fase della stagione. Parma-Napoli: le tensioni del maggio 2025 e le misure di sicurezza. Il precedente di un anno fa rimane ancora vivo nella memoria di tutti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Parma-Napoli, invasione azzurra al Tardini: tifosi oltre i divieti! Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al Tardini per sfidare il Parma. La Juve vince 4-1 a Parma e tiene la scia del Napoli in zona Champions: Bremer goleador al TardiniVittoria per 4-1 della Juventus a Parma: al Tardini i bianconeri sono trascinati dalla doppietta di Bremer, a segno anche McKennie e David. NAPOLI-PARMA 0-0 | AZZURRI BLOCCATI IN CASA, TIFOSI FURIOSI!