Due insegnanti sono stati aggrediti con calci e pugni da alcuni studenti nel parco di un istituto tecnico a Parma. Un video mostra le immagini delle violenze che si sono svolte in modo violento e improvviso. L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico e ha coinvolto più di un ragazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e portare a termine gli accertamenti necessari. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti, insegnanti e genitori.

Due docenti sarebbero stati aggrediti da alcuni studenti all’interno del parco dell’ITIS Leonardo da Vinci, a Parma. L’episodio è stato ripreso in un video che sta circolando nelle ultime ore sui social network. Il video dell’aggressione. Nelle immagini si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un insegnante. Poco dopo interviene un secondo docente, che tenta di riportare la calma e minaccia di contattare le forze dell’ordine. Il tentativo di mediazione, però, non avrebbe fermato l’escalation di violenza. Nel filmato si vedono alcuni giovani colpire il primo professore con calci e pugni. Successivamente compare anche un altro insegnante, ripreso mentre si trova a terra e viene colpito alla schiena con alcune bastonate da uno degli studenti presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Professori presi a bastonate dagli studenti, video orripilante: accade in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Parma, studenti prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola e pubblicano il video sui social. I sindacati: «Intervenga la procura» – Il videoDue professori sono stati aggrediti da alcuni studenti nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma.

"I professori si accorgono se gli studenti la usano"Professoressa Manuela Piraccini, insegnante di matematica, fisica e informatica, al liceo classico Vincenzo Monti utilizzate l’intelligenza...