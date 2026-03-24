Il risultato del referendum ha mostrato come, tra gli elettori di Forza Italia, circa un quarto si sia espresso contro la riforma della giustizia, considerata un tema di rilievo per il partito. Anche altri schieramenti, come Azione, hanno visto una parte della propria base votare contro il Sì. Nel Partito Democratico, invece, la “corrente Picierno” rappresenta solo il 2 per cento dei consensi interni.

Ogni quattro elettori di Forza Italia ce n’è uno che non ha approvato la riforma della giustizia, il sacro graal berlusconiano. Un sostenitore su due di Azione ha disatteso l’indicazione di Carlo Calenda. E non c’è stata grande sintonia anche tra leader e base di Più Europa e Italia Viva. Mentre, all’interno del mondo Pd, è stato un flop l’indicazione controcorrente per il Sì dell’ala guidata da Pina Picierno. A conti fatti, anche tenendo conto dell’ alta affluenza, il terzopolismo – che fa dell’alterità sulla giustizia uno dei suoi punti di forza – non se la passa benissimo. Almeno stando allo studio di Youtrend, che ha condotto un instant poll sulle intenzione di voto per SkyTg24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, da FI ad Azione: così la base ha votato contro il Sì. E la “corrente Picierno” vale solo il 2% nel Pd

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