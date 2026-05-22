Parking Fara si chiude il braccio di ferro Al Comune oltre un milione di euro

Dopo due anni di discussioni, si è conclusa l’istruttoria tra il Comune e il gestore Bergamo Parcheggi riguardo a Parking Fara. La questione si è risolta con un accordo che prevede un pagamento superiore a un milione di euro da parte del Comune. La disputa aveva coinvolto anche penali legate ai ritardi nell’esecuzione degli interventi e si è infine chiusa con un'intesa tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui