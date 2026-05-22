Parking Fara si chiude il braccio di ferro Al Comune oltre un milione di euro
Dopo due anni di discussioni, si è conclusa l’istruttoria tra il Comune e il gestore Bergamo Parcheggi riguardo a Parking Fara. La questione si è risolta con un accordo che prevede un pagamento superiore a un milione di euro da parte del Comune. La disputa aveva coinvolto anche penali legate ai ritardi nell’esecuzione degli interventi e si è infine chiusa con un'intesa tra le parti.
LA CONTESA. Conclusa l’istruttoria con il gestore Bergamo Parcheggi, dopo due anni di confronti. Pesano le penali per i ritardi. Rota: tutelato l’interesse pubblico. Berlanda: esclusi contenziosi. «È una delibera che ci libera». L’assessore comunale ai Lavori pubblici Ferruccio Rota non nasconde la soddisfazione per la conclusione della lunga e complessa attività istruttoria tecnico-contabile relativa alla concessione e costruzione del Parking Fara in Città Alta, il discusso parcheggio da oltre 400 posti entrato in funzione (in ritardo) nel 2024. La Giunta ha infatti approvato il documento che definisce in modo definitivo i rapporti economici tra il Comune e il concessionario Bergamo Parcheggi, stabilendo un saldo finale a favore dell’amministrazione di oltre un milione di euro (per la precisione 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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