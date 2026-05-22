Magis chiude il bilancio 2025 | investimenti record e oltre 19 milioni di euro al Comune di Verona

L’assemblea dei soci di Magis ha approvato mercoledì il bilancio consolidato 2025 e il Rendiconto di sostenibilità, evidenziando un anno di crescita economica significativa. Nel corso dell’anno, il gruppo ha aumentato gli investimenti, raggiungendo cifre record. Tra i risultati, si conta anche il versamento di oltre 19 milioni di euro al Comune di Verona. Questi dati riflettono un’accelerazione degli investimenti e il consolidamento della posizione del gruppo nel settore di riferimento.

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