Magis chiude il bilancio 2025 | investimenti record e oltre 19 milioni di euro al Comune di Verona

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei soci di Magis ha approvato mercoledì il bilancio consolidato 2025 e il Rendiconto di sostenibilità, evidenziando un anno di crescita economica significativa. Nel corso dell’anno, il gruppo ha aumentato gli investimenti, raggiungendo cifre record. Tra i risultati, si conta anche il versamento di oltre 19 milioni di euro al Comune di Verona. Questi dati riflettono un’accelerazione degli investimenti e il consolidamento della posizione del gruppo nel settore di riferimento.

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È stato approvato mercoledì, dall'assemblea dei soci di Magis, il bilancio consolidato 2025 e il Rendiconto consolidato di sostenibilità, che hanno confermato un anno di forte crescita economica, accelerazione degli investimenti e consolidamento del ruolo del gruppo come protagonista della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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