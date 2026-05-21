Parking Fara il Comune presenta il conto a Bergamo Parcheggi | Ritardi e mancati incassi per 1 milione di euro

Il Comune di Bergamo ha comunicato a Bergamo Parcheggi il conto relativo ai ritardi e ai mancati incassi legati alla realizzazione del Parking Fara. Dopo più di vent’anni dalla firma del contratto originario, l’amministrazione ha deciso di chiudere ufficialmente questa vicenda amministrativa. La comunicazione riguarda un importo complessivo di circa un milione di euro. La decisione segna la conclusione di un lungo iter amministrativo legato alla realizzazione del parcheggio nel centro della città.

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Bergamo. Dopo oltre vent’anni dalla firma del contratto originario, Palazzo Frizzoni mette la parola fine alla lunga partita amministrativa legata alla realizzazione del Parking Fara. La giunta Carnevali ha approvato la delibera che definisce in via definitiva i rapporti economici con il concessionario, Bergamo Parcheggi Spa, fissando un saldo finale di 1,05 milioni di euro a favore del Comune. Una vicenda iniziata nel 2004 con la sottoscrizione del partenariato pubblico-privato e segnata negli anni da stop ai lavori, ritardi e dalla frana del 2008 che travolse parte del cantiere, trasformando il nuovo parcheggio di Città Alta in uno dei dossier più delicati delle opere pubbliche cittadine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Girl's in a rush to catch the elevator, but bumps into a CEO who falls for her at first sight! Sullo stesso argomento Debito comune a 21 miliardi: il piano per recuperare i mancati incassiOltre mille amministrazioni locali in Italia faticano a riscuotere i tributi spettanti, accumulando un debito complessivo che supera i 21 miliardi di... Un milione di euro in arrivo nelle casse del Comune: approvato il conto consuntivoUn milione di euro di nuovi per nuovi investimenti: è questo il risultato che deriva dall’approvazione del conto consuntivo nel Comune di Cesa. LA DELIBERA. Rivisti gli accordi con Bergamo Parcheggi, che incamerava i proventi. In cambio la società ottiene una proroga della gestione del Parking Fara fino al 2058.Rivista la concessione, esclusa la sosta dei residenti in Città Alta e sui Colli. L’assessore Berlanda: Tema delicato, ma per i cittadini non cambierà nulla. ecodibergamo.it Via Fara, barriere antirumore E il parking finisce alla CameraDa un lato due cinture antirumore per provare a mitigare l’impatto acustico del cantiere di via Fara, dove sono iniziati i lavori per la costruzione del parking in concessione a Bergamo Parcheggi. bergamo.corriere.it