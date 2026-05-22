Parigi 16 persone arrestate per stupri botte ed esibizionismo sessuale sui bambini di tre scuole

Due giorni fa, le forze di polizia francesi hanno arrestato 16 persone sospettate di aver commesso violenze sessuali sui bambini di tre scuole parigine. Le accuse includono anche episodi di botte ed esibizionismo sessuale nei confronti di minori. Le autorità hanno avviato le indagini e raccolto prove relative a diverse aggressioni avvenute negli ambienti scolastici. Le persone arrestate sono state portate in custodia e sono attualmente in attesa di essere interrogate.

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