Afragola violenza sessuale di gruppo su giovane disabile | tre persone arrestate

A Afragola, i Carabinieri hanno arrestato tre uomini con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile. L’episodio è stato denunciato e portato all’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini. Le persone arrestate sono state fermate e portate in caserma per essere interrogate. La vicenda riguarda un grave episodio di violenza ai danni di una persona con disabilità.

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. L'operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari dell'Arma, anche attraverso attività tecniche, i tre indagati avrebbero agito in concorso tra loro, approfittando della particolare condizione di fragilità della vittima. Gli investigatori ritengono che il giovane sia stato costretto a subire atti sessuali, in un contesto di intimidazioni e sopraffazioni.