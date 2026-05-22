Parcheggi estivi ancora chiusi E i tagli del Piano del Parco allarmano i balneari
A Gallipoli, i parcheggi estivi rimangono ancora chiusi, creando disagi per gli operatori balneari e i visitatori del litorale sud. Le limitazioni previste dal Piano del Parco hanno suscitato preoccupazioni tra gli esercenti, che temono ripercussioni sulla stagione balneare. La mancanza di spazi dedicati rende più complicato l’accesso alle spiagge e al mare della zona, già segnata lo scorso anno da problemi di congestione e di servizi insufficienti. La situazione resta in attesa di eventuali aggiornamenti o interventi ufficiali.
GALLIPOLI - Quella dello scorso anno doveva essere l’ultima stagione di fuoco e di disagi per gli operatori balneari del litorale sud e per i loro clienti in merito alla questione de parcheggi estivi per raggiungere i lidi e il mare di Gallipoli.Il tutto grazie al nuovo Piano stralcio della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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