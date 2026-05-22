Papardo allarme psichiatria | la direzione chiede un tavolo al Prefetto

Il reparto di psichiatria dell'ospedale sta affrontando diverse criticità, tra cui la gestione di un elevato numero di pazienti rispetto alla capienza dei dodici posti letto. Negli ultimi mesi, sono stati impiegati fino a otto agenti di sicurezza per controllare un solo paziente. La direzione dell'ospedale ha richiesto un incontro con il Prefetto per discutere delle problematiche legate all'organizzazione e alla sicurezza del reparto. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari e le autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un reparto con dodici letti gestire duemila pazienti l'anno?. Perché sono serviti otto agenti per gestire un singolo paziente?. Chi deve collaborare con il Papardo per dividere il carico psichiatrico?. Quali rischi corrono i pazienti in attesa nelle sale comuni?.? In Breve Reparto con soli 12 posti letto gestisce 2000 pazienti psichiatrici all'anno.. Il 29 aprile un paziente ha devastato una stanza rendendola inagibile.. Media di 3 pazienti al giorno e 5 TSO per la struttura.. Servizio garantito da un posto fisso della polizia e vigilanza privata.. La direttrice generale dell’ospedale Papardo, Catena Di Blasi, ha inviato una richiesta formale al prefetto Cosima Di Stani per convocare un tavolo tecnico a Palazzo del Governo dopo l’escalation di violenze nel reparto psichiatrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papardo, allarme psichiatria: la direzione chiede un tavolo al Prefetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Prezzi alle stelle: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un tavolo sui rincari Psichiatria al Papardo: nasce il piano per gestire le urgenze in OBI? Cosa sapere Tavolo tecnico al Papardo per attivare l'Osservazione Breve Intensiva per le urgenze psichiatriche.