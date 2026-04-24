È stato istituito un tavolo tecnico presso l'ospedale Papardo per definire le modalità di attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva destinata alle emergenze psichiatriche. Il progetto mira a migliorare la gestione delle situazioni di urgenza, creando un percorso dedicato all’interno della struttura. La collaborazione coinvolge professionisti del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare un protocollo condiviso.

? Cosa sapere Tavolo tecnico al Papardo per attivare l'Osservazione Breve Intensiva per le urgenze psichiatriche.. Il piano mira a integrare il pronto soccorso con i servizi territoriali di Messina.. Ieri presso l’ospedale Papardo si è riunito un tavolo tecnico per definire un nuovo modello organizzativo volto a gestire le urgenze psichiatriche nei Pronto Soccorso, puntando all’attivazione di un’Osservazione Breve Intensiva (OBI) integrata nel percorso MCAU. L’iniziativa, che nasce dalla volontà della direzione sanitaria dell’ospedale, ha il confronto diretto tra diverse figure chiave del sistema sanitario messinese. Al tavolo sono intervenuti Giuseppe Trimarchi per l’Asp di Messina, Giuseppe Rao rappresentante del Dipartimento di Salute Mentale e il direttore del Dipartimento dell’Emergenza Fabio Parducci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Psichiatria al Papardo: nasce il piano per gestire le urgenze in OBI

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