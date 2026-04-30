Prezzi alle stelle | ABaCo chiede al Prefetto un tavolo sui rincari

A.Ba.Co., associazione di categoria, ha scritto al Prefetto di Potenza chiedendo di convocare un tavolo di confronto per verificare l’andamento dei prezzi energetici. La richiesta mira a monitorare i rincari e valutare eventuali interventi. La questione riguarda le variazioni dei costi delle fonti energetiche, che stanno influenzando i settori produttivi e i consumatori nella zona.

? Cosa sapere A.Ba.Co. chiede al Prefetto di Potenza un tavolo di monitoraggio sui rincari energetici.. I prezzi dei carburanti restano sopra i 2 euro nonostante le fluttuazioni del greggio.. L’Associazione di Base dei Consumatori, A.Ba.Co. Basilicata, ha inviato una richiesta formale al Prefetto di Potenza per attivare immediatamente un tavolo di monitoraggio e coordinamento sui prezzi, denunciando rincari insostenibili su energia e beni essenziali. La pressione esercitata da Rosalba Guglielmi, presidente dell’organizzazione, punta a fermare una crisi socio-economica che sta soffocando il territorio lucano. Secondo la vertice di A.Ba.Co., l’attuale instabilità dei mercati non dipende soltanto dalle dinamiche globali, ma è aggravata da pratiche speculative che si insinuano lungo le catene di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prezzi alle stelle: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un tavolo sui rincari

Notizie correlate

Leggi anche: Prezzi alle stelle, rincari su bollette e cibo

Leggi anche: Rincari benzina, gasolio oltre i 2,2 euro: prezzi alle stelle in pochi giorni, c’è chi grida alla speculazione

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Azioni Prysmian: Prezzi alle stelle, il trend rialzista può reggere?; Casa, Tinagli: Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole; Il conto della guerra di Trump: alle stelle i prezzi di energia e gas; Guerra, prezzo di gas e petrolio alle stelle: l’Italia pronta a riattivare le centrali a carbone.

Stanze in affitto, la classifica delle città più care: prezzi alle stelle dal 2020 a oggiI canoni per le singole aumentano soprattutto nelle città universitarie, con diverse sorprese anche al Sud. In alcuni casi si parla del 50% in più in soli sei anni. I Comuni dove i ... quifinanza.it

Prezzi alle stelle!. Voli aerei nel caos: ma non è solo colpa del carburanteL’aumento dei costi energetici e le tensioni sullo scenario internazionale stanno producendo effetti sempre più evidenti anche sul settore dei trasporti. In ... thesocialpost.it

Il taglio delle accise sui carburanti è confermato solo in parte I nuovi prezzi fino al 21 maggio: https://fanpa.ge/hhIkl - facebook.com facebook

Prezzi al 2,8%, stipendi -8%: ecco perché l’Italia soffre più degli altri x.com