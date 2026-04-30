Prezzi alle stelle | ABaCo chiede al Prefetto un tavolo sui rincari
A.Ba.Co., associazione di categoria, ha scritto al Prefetto di Potenza chiedendo di convocare un tavolo di confronto per verificare l’andamento dei prezzi energetici. La richiesta mira a monitorare i rincari e valutare eventuali interventi. La questione riguarda le variazioni dei costi delle fonti energetiche, che stanno influenzando i settori produttivi e i consumatori nella zona.
? Cosa sapere A.Ba.Co. chiede al Prefetto di Potenza un tavolo di monitoraggio sui rincari energetici.. I prezzi dei carburanti restano sopra i 2 euro nonostante le fluttuazioni del greggio.. L’Associazione di Base dei Consumatori, A.Ba.Co. Basilicata, ha inviato una richiesta formale al Prefetto di Potenza per attivare immediatamente un tavolo di monitoraggio e coordinamento sui prezzi, denunciando rincari insostenibili su energia e beni essenziali. La pressione esercitata da Rosalba Guglielmi, presidente dell’organizzazione, punta a fermare una crisi socio-economica che sta soffocando il territorio lucano. Secondo la vertice di A.Ba.Co., l’attuale instabilità dei mercati non dipende soltanto dalle dinamiche globali, ma è aggravata da pratiche speculative che si insinuano lungo le catene di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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