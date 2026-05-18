Nelle ultime settimane, un video ha catturato l’attenzione di molti online, mostrando un giovane che esegue un gesto legato a un tormentone musicale. Il video mostra anche il Papa mentre imita quel gesto, attirando l’attenzione sui social. Si sa che il Pontefice ha avuto modo di conoscere il tormentone attraverso alcuni giovani che lo hanno coinvolto con un video. Non sono stati resi pubblici i nomi di chi ha spinto i ragazzi a proporre l’idea al Papa.

? Punti chiave Come ha fatto il Papa a conoscere il tormentone di Skrilla?. Chi ha spinto i ragazzi a proporre il gesto al Pontefice?. Perché un meme americano è finito durante un'udienza a Genova?. Quali saranno le conseguenze sulla solennità dei futuri incontri pontifici?.? In Breve Don Roberto Fiscer ha mediato l'interazione tra i cresimandi e il Pontefice a Genova.. Il tormentone sei-sette deriva dal brano del rapper Skrilla pubblicato nel 2024.. Il gesto mimico richiama il movimento verticale dei piatti di una bilancia.. L'episodio coinvolge i giovani tramite l'uso di smartphone e slang digitale americano.. Il Pontefice Leone XIV ha imitato il tormentone musicale sei-sette durante un’udienza con i cresimandi di Genova, generando un video virale sui social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV imita il tormentone sei-sette: video virale con i giovani

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