Papa Leone imita il tormentone six-seven e il video è virale
Durante un’udienza con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa Leone XIV ha ripetuto il tormentone “six-seven” con un sorriso, facendo diventare il suo gesto virale su TikTok. Il meme, molto diffuso tra i giovani sui social, è stato involontariamente riproposto dal Pontefice. Il video della scena ha circolato rapidamente online, attirando l’attenzione di utenti e media. La scena ha suscitato curiosità e ha generato numerosi commenti tra gli internauti.
Papa Leone XIV sbarca involontariamente su TikTok. Durante l’udienza con un gruppo di cresimandi di Genova, il Pontefice ha infatti imitato sorridendo il tormentone “six-seven”, il meme nonsense amatissimo da adolescenti e preadolescenti che da mesi spopola sui social. Nel video, già rilanciato online, si vedono i ragazzi agitare le mani su e giù come i piatti di una bilancia mentre ripetono “sei-sette” in inglese; poco dopo il Papa li segue divertito, tra le risate dei presenti. A invitare i ragazzi a mostrare il gesto al Pontefice è stato don Roberto Fiscer, sacerdote genovese conosciutissimo su TikTok e Instagram, dove viene spesso soprannominato “ il prete influencer ” per la popolarità dei suoi contenuti social rivolti ai più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Papa Leone copia un gruppo di adolescenti che gli mostra il tormentone Sixseven. A chiedere ai ragazzi, i cresimandi di Genova ricevuti dal Pontefice, di mostrare a Papa Leone questo gesto è stato don Roberto Fiscer, il sacerdote genovese popolare su TikT - Facebook facebook
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