Papa Leone imita il tormentone six-seven e il video è virale

Durante un’udienza con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa Leone XIV ha ripetuto il tormentone “six-seven” con un sorriso, facendo diventare il suo gesto virale su TikTok. Il meme, molto diffuso tra i giovani sui social, è stato involontariamente riproposto dal Pontefice. Il video della scena ha circolato rapidamente online, attirando l’attenzione di utenti e media. La scena ha suscitato curiosità e ha generato numerosi commenti tra gli internauti.

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