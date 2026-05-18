Papa Leone imita il tormentone six-seven e il video è virale

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’udienza con un gruppo di cresimandi a Genova, il Papa Leone XIV ha ripetuto il tormentone “six-seven” con un sorriso, facendo diventare il suo gesto virale su TikTok. Il meme, molto diffuso tra i giovani sui social, è stato involontariamente riproposto dal Pontefice. Il video della scena ha circolato rapidamente online, attirando l’attenzione di utenti e media. La scena ha suscitato curiosità e ha generato numerosi commenti tra gli internauti.

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Papa Leone XIV sbarca involontariamente su TikTok. Durante l’udienza con un gruppo di cresimandi di Genova, il Pontefice ha infatti imitato sorridendo il tormentone “six-seven”, il meme nonsense amatissimo da adolescenti e preadolescenti che da mesi spopola sui social. Nel video, già rilanciato online, si vedono i ragazzi agitare le mani su e giù come i piatti di una bilancia mentre ripetono “sei-sette” in inglese; poco dopo il Papa li segue divertito, tra le risate dei presenti. A invitare i ragazzi a mostrare il gesto al Pontefice è stato don Roberto Fiscer, sacerdote genovese conosciutissimo su TikTok e Instagram, dove viene spesso soprannominato “ il prete influencer ” per la popolarità dei suoi contenuti social rivolti ai più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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