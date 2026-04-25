Il Papa Leone XIV visiterà Acerra il 23 maggio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della Terra dei Fuochi. La visita è prevista come un evento pastorale con un significato simbolico evidente. Durante l'evento, il Papa incontrerà le autorità locali e si recherà in alcune zone colpite dall'inquinamento. L'appuntamento è stato comunicato ufficialmente attraverso i canali della diocesi.

Sarà una visita pastorale dal forte valore simbolico quella che Papa Leone XIV compirà sabato 23 maggio ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno d'Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia diffondendo il programma ufficiale del viaggio. Il Pontefice partirà alle 8 dal Vaticano in elicottero e atterrerà alle 8.45 nel campo sportivo "Arcoleo" di Acerra, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose: il vescovo Antonio Di Donna, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco Tito d'Errico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone XIV, il 23 maggio sarà ad Acerra per riportare attenzione sulla Terra dei Fuochi

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