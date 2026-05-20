Papa Leone XIV ad Acerra percorso blindato con sette chilometri di transenne

Un percorso di circa sette chilometri ad Acerra è stato circondato da migliaia di transenne, che hanno delimitato l’area per l’arrivo del Papa. Le forze dell’ordine hanno dispiegato centinaia di agenti lungo tutto il tragitto, affiancati da numerosi volontari impegnati già dal pomeriggio di venerdì. La zona è stata completamente blindata in vista dell’evento, con misure di sicurezza rafforzate e un'ampia presenza di personale di sicurezza per garantire l’ordine durante la visita papale.

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