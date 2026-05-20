Papa Leone XIV ad Acerra percorso blindato con sette chilometri di transenne
Un percorso di circa sette chilometri ad Acerra è stato circondato da migliaia di transenne, che hanno delimitato l’area per l’arrivo del Papa. Le forze dell’ordine hanno dispiegato centinaia di agenti lungo tutto il tragitto, affiancati da numerosi volontari impegnati già dal pomeriggio di venerdì. La zona è stata completamente blindata in vista dell’evento, con misure di sicurezza rafforzate e un'ampia presenza di personale di sicurezza per garantire l’ordine durante la visita papale.
Migliaia di transenne lungo circa sette chilometri di percorso, centinaia di uomini delle forze dell'ordine e centinaia di volontari in campo già dal pomeriggio di venerdì. È il dispositivo di sicurezza predisposto per la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, in programma sabato 23 maggio.Il piano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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