Papa Leone XIV ad Acerra tutto pronto in città | dai balconi striscioni e cartelli

Acerra si prepara all’arrivo del Papa, con le strade animate da cartelli e striscioni esposti dai residenti. La città è stata messa in sicurezza e sono stati installati gigantografie del Papa davanti a negozi e lungo i percorsi principali. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza specifiche per l’evento, mentre gli abitanti si sono organizzati per accogliere il pontefice. L’atmosfera è di attesa e partecipazione, con le strade che si riempiono di segni di accoglienza.

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