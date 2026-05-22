Papa Leone XIV ad Acerra tutto pronto in città | dai balconi striscioni e cartelli
Acerra si prepara all’arrivo del Papa, con le strade animate da cartelli e striscioni esposti dai residenti. La città è stata messa in sicurezza e sono stati installati gigantografie del Papa davanti a negozi e lungo i percorsi principali. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza specifiche per l’evento, mentre gli abitanti si sono organizzati per accogliere il pontefice. L’atmosfera è di attesa e partecipazione, con le strade che si riempiono di segni di accoglienza.
Una città blindata ed in attesa dell'arrivo del Papa, che già sembra camminare tra i residenti grazie alle gigantografie sistemate davanti ai negozi e per le strade di Acerra. Un'immagine suggestiva, che ritrae Leone XIV mentre passeggia tranquillo, e che sembra camminare verso i fedeli emozionati per quello che sarà un momento storico in una città divenuta simbolo della Terra dei fuochi e che domani accoglierà i 90 sindaci dei territori coinvolti dall'emergenza ambientale. Domani, in Cattedrale, le famiglie di molte vittime dell'inquinamento incontreranno il Pontefice per raccontargli la sofferenza di tanti giovani e tanti bambini della Terra dei fuochi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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