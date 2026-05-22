Papa Leone XIV ad Acerra arrivo previsto alle 8 e 45 | evento in diretta su Teleclubitalia

Domani mattina, alle 8 e 45, il Papa arriverà ad Acerra per una visita ufficiale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Teleclubitalia. Si tratta di un ritorno in Campania, a circa 15 giorni dalla visita precedente a Pompei e Napoli. La giornata prevede incontri e momenti di preghiera con la comunità locale. La visita si inserisce nel calendario delle partecipazioni del Papa in diverse città italiane.

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Tutto pronto per la visita di Papa Leone XIV ad Acerra. Domani, sabato 23 maggio, il pontefice tornerà in Campania dopo 15 giorni dalla visita a Pompei e a Napoli. Domani la preghiera sarà per la Terra dei Fuochi, un messaggio contro il disastro ambientale e per la cura del creato voluto da monsignor Di Donna, seguendo l’enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco. Migliaia di trasmesse nella cittadina dell’area nord, già piena di bandiere e messaggi per il Papa, per blindare il percorso. L’arrivo è previsto in elicottero alle 8.45 presso lo stadio Arcoleo. Poi il trasferimento in cattedrale dove incontrerà vescovi, clero, religiosi e famiglie che hanno avuto vittime per l’inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Papa Leone XIV ad Acerra, arrivo previsto alle 8 e 45: evento in diretta su Teleclubitalia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Sullo stesso argomento Papa Leone XIV ad Acerra, percorso blindato con sette chilometri di transenneMigliaia di transenne lungo circa sette chilometri di percorso, centinaia di uomini delle forze dell'ordine e centinaia di volontari in campo già dal... Papa Leone ad Acerra, diretta speciale di Canale 21Il Pontefice torna in Campania nella Terra dei Fuochi: Canale 21 seguirà l’intera visita con una lunga diretta dalle 7. Papa Leone XIV ha invitato movimenti e associazioni a custodire la memoria dei propri carismi e, allo stesso tempo, ad avere uno sguardo profetico capace di leggere le sfide del nostro tempo, per essere cristiani e missionari nell’oggi della storia. x.com Secondo un'indagine SWG crescono le opinioni positive sulla Chiesa e il numero di italiani che si riconoscono cattolici, passando dal 48% del 2022 al 64% del 2026. La guida di papa Leone XIV percepita come chiara e coerente reddit Il Papa ad Averra, ecco il programma completo e gli orari della visita di sabato 23 maggio 2026È previsto, per domani 23 maggio, alle ore 8,45, al campo sportivo Arcoleo di Acerra (Napoli), l'atterraggio in elicottero del Santo Padre Leone XIV . Al ... ilmattino.it Leone XIV ad Acerra: il programma ufficiale della visita di sabatoIl programma ufficiale della visita di Leone XIV ad Acerra: orari, incontri istituzionali e attese della comunità ... interris.it