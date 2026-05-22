Acerra si segnala ancora per il deposito di rifiuti e fanghi industriali provenienti da attività illecite. I materiali, tra cui scarti edili e fanghi tossici, vengono sotterrati nel territorio per nascondere il denaro proveniente da attività criminali. Le operazioni sono legate al clan Bidognetti, che utilizza questi metodi per ripulire i fondi illeciti. La presenza di rifiuti tossici sottoterra rappresenta un rischio ambientale e prosegue da tempo nella zona.

Scarti edili e fanghi industriali per ripulire il denaro sporco dei Casalesi, sponda clan Bidognetti. Una cosca sempre meno dedita al piombo e sempre più focalizzata sugli affari. Un business capace, grazie alla collaborazione di un imprenditore “controllato”, di trasformare il veleno in un fiume di denaro. L’ultima inchiesta coordinata dalla Dda e condotta dai carabinieri del Noe di Napoli e Caserta, squarcia il velo su un sistema che lega a doppio filo l’imprenditoria più spregiudicata con il cuore pulsante della camorra casertana. Epicentro di questo terremoto giudiziario la New Ecology Srl, società che sulla carta si occupava di ambiente, ma che sarebbe stata il terminale di un investimento oscuro: soldi contanti versati da Vincenzo D’Angelo, genero del boss Francesco Bidognetti, alias “Cicciotto ’e Mezzanotte”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone XIV ad Acerra, il clan avvelena ancora: «Sotterrati fanghi e rifiuti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV ad Acerra, percorso blindato con sette chilometri di transenneMigliaia di transenne lungo circa sette chilometri di percorso, centinaia di uomini delle forze dell'ordine e centinaia di volontari in campo già dal...

Papa Leone XIV ad Acerra, tutto pronto in città: dai balconi striscioni e cartelliUna città blindata ed in attesa dell'arrivo del Papa, che già sembra camminare tra i residenti grazie alle gigantografie sistemate davanti ai negozi...

Papa Leone XIV sarà in visita ad Acerra per incontrare associazioni, cittadini e comunità dei comuni campani. Un territorio segnato da ferite sociali e ambientali. Tra poco alle 17.30 su #TV2000 Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Pol.i.s. (Politiche In x.com

Papa Leone XIV alla Sapienza: sette secoli di rapporti tra Papato e ateneo romano reddit

Papa Leone XIV ad Acerra, il clan avvelena ancora: Sotterrati fanghi e rifiutiScarti edili e fanghi industriali per ripulire il denaro sporco dei Casalesi, sponda clan Bidognetti. Una cosca sempre meno dedita al piombo e sempre più focalizzata sugli affari. ilmattino.it

Governo: Mantovano domani ad Acerra per visita Papa Leone XIV(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sara' presente domani, sabato 23 ... ilsole24ore.com