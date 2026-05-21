Papa Leone ad Acerra diretta speciale di Canale 21

Il Papa tornerà in Campania, precisamente ad Acerra, per una visita ufficiale. La giornata sarà trasmessa in diretta da Canale 21, che dedicherà l’intera mattinata all’evento, a partire dalle 7. La visita si svolgerà nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi, un’area interessata da questioni ambientali e di salute pubblica. La presenza del Pontefice sarà seguita passo dopo passo dalla rete televisiva locale.

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Il Pontefice torna in Campania nella Terra dei Fuochi: Canale 21 seguirà l’intera visita con una lunga diretta dalle 7.10.. Papa Leone XIV torna in Campania sabato 23 maggio, scegliendo Acerra come tappa simbolica nella Terra dei Fuochi. Una visita attesa e densa di significato, che richiama l’impegno della Chiesa sui temi ambientali e sulla tutela delle comunità più fragili. Canale 21 accompagnerà il pubblico lungo l’intera mattinata con una diretta televisiva a partire dalle 7.10, fino al rientro del Pontefice in Vaticano. Dopo la grande partecipazione registrata l’8 maggio tra Pompei e Napoli, il Pontefice torna in Campania per un nuovo incontro con i fedeli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Papa Leone ad Acerra, diretta speciale di Canale 21 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papa Leone XIV a Napoli, le parole al Duomo: «Questa è una città dai mille colori» Sullo stesso argomento Leggi anche: Papa Leone in visita ad Acerra: chiuse tutte le scuole Papa Leone XIV ad Acerra, percorso blindato con sette chilometri di transenneMigliaia di transenne lungo circa sette chilometri di percorso, centinaia di uomini delle forze dell'ordine e centinaia di volontari in campo già dal... TV - Su Canale 21 la visita di Papa Leone ad Acerra ift.tt/9gWG0k3 x.com Papa Leone ad Acerra, Giovanni Balestri: Le bonifiche avanzano, ma ora più senso civico nella Terra dei FuochiNon ha mai abbassato la guardia rispetto all’emergenza ambientale del nostro territorio, né ha mai perso contatti rispetto alle criticità e alle risorse di un intero ... ilmattino.it Papa Leone XIV torna in Campania, diretta speciale da Acerra: come seguirlaPapa Leone XIV torna in Campania sabato 23 maggio per una visita ad Acerra, città simbolo della Terra dei Fuochi. L’evento sarà seguito in diretta televisiva da Canale 21 con una lunga ... magazinepragma.com