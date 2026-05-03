Biagio Antonacci ha rivelato di non aver mai letto un libro a causa di una forma di dislessia che rende difficile la lettura. Spesso si dedica alla lettura di poesie e si ispira alle parole degli anziani, che considera “libri umani”. Per il suo nuovo brano, “You&Me”, l’artista ha spiegato che l’ispirazione gli è venuta una mattina mentre era in auto, con la compagna e il figlio a bordo.

L’idea del suo nuovo brano, “ You&Me ” gli è venuta “una mattina in auto: io e Paola stavamo portando a scuola nostro figlio Carlo. La guerra soffiava in radio, la sentivo sulla pelle, c’era talmente tanta tensione che abbiamo rinviato una vacanza.”. Paola è la sua compagna Paola Cardinale e lui è Biagio Antonacci che al Corriere ha raccontato il suo singolo, con alcune riflessioni dritte: “ Io sono fortunato, ma vedo i miei amici, gente del ceto medio, che faticano. Oggi quasi ci si pente del voler creare un nucleo, dell’aver messo in moto un’operazione sociale di questo tipo. Fra Tinder e le tentazioni dei social ci si sente fuori moda.”. No, lui non è iscritto a Tinder e usa la parola “nucleo” perché “è un termine più contemporaneo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai letto un libro. Ho una forma di dislessia che non aiuta. Ogni tanto leggo poesie e ‘rubo’ dalla gente, gli anziani sono libri umani”: Biagio Antonacci racconta la sua “You&Me”

Come insegnare inglese ai dislessici #formazionedocenti #glottodidattica #inclusività

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