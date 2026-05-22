La capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati ha visitato il contingente italiano in Somalia. Durante la visita, ha incontrato militari e visionato le attività svolte sul campo. La visita si è svolta in un contesto di verifica delle operazioni militari italiane nella regione. La rappresentante politica ha espresso apprezzamento per il lavoro delle forze armate italiane impegnate nel paese africano. La visita si è conclusa con un breve discorso rivolto ai presenti.

La Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, Onorevole Paola Chiesa, ha fatto visita al contingente militare italiano impegnato nel teatro operativo somalo, riportando l’attenzione istituzionale su una missione che da cinque anni non riceveva un sopralluogo ufficiale. “Da cinque anni il contingente italiano in Somalia non riceveva una visita ufficiale”, ha dichiarato l’On. Chiesa nel corso della missione. “Un privilegio e una forte responsabilità essere qui, in questa terra che sa d’Italia, per ringraziare chi ha scelto di servire la Patria con forza, lealtà, disciplina e indomito valore. Uomini e donne che fanno grande la nostra Nazione onorando quotidianamente il tricolore”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paola Chiesa (FdI) visita il contingente italiano in Somalia: "Un privilegio essere qui"

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