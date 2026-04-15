Si è conclusa in Libano la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, nelle ultime due settimane, durante le quali ha incontrato i vertici militari e il contingente italiano presente nell’area di Unifil. La visita si è svolta in un momento di alta tensione, dopo che un razzo aveva colpito la base italiana, sollevando preoccupazioni sulla stabilità della regione.

Shama, 15 aprile 2026 – In un contesto segnato da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation, si è conclusa oggi la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, in Libano, dove due settimane fa un razzo ha colpito la base italiana di Unifil. Durante la visita, il generale Portolano ha avuto modo di incontrare i vertici istituzionali della Difesa libanesi – il Comandante delle Lebanese Armed Forces, Gen. Haykal e il Ministro della Difesa, Gen. Menassa, e il Presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun – con il preciso obiettivo di facilitare il dialogo tra le parti e ribadire l’impegno delle Forze Armate italiane ad operare con responsabilità e coerenza, nel rispetto del mandato ONU e degli impegni assunti in ambito internazionale, per il sostegno del Libano anche in futuro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Difesa: conclusa la visita del generale Portolano in Libano. L’incontro con i vertici e il contingente italiano Unifil

Notizie correlate

Libano, Unifil: “Speronati nostri mezzi”. Il contingente italiano: “No danni significativi”“In due occasioni, domenica, soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell’Unifil con un carro armato Merkava, causando...

Libano, contingente italiano Unifil: “Né speronamenti da tank Idf, né danni significativi”BEIRUT – Ne’ speronamenti da parte dei carri armati delle Forze di difesa israeliane né danni significativi ai mezzi italiani di Unifil, con gli...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Conclusa bonifica di due bombe d’aereo della Seconda Guerra Mondiale; Beach Wrestling: conclusa la prima tappa del campionato italiano a Torino; Difesa: il Generale Portolano in Albania, consolidata la cooperazione bilaterale e convergenza sulle tematiche di sicurezza regionale; Conclusa la fase C-Block dell’esercitazione Steadfast Dagger.

Difesa: conclusa la visita del generale Portolano in Libano. L’incontro con i vertici e il contingente italiano UnifilNel corso della visita il generale Portolano ha avuto modo di incontrare il personale dei contingenti schierati in Libano, constatando e plaudendo la determinazione, professionalità e l’alto senso di ... quotidiano.net

Libano, visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa: le immagini dell'incontro del generale Portolano con il contingente italiano UnifilIn un contesto segnato da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation, si è conclusa oggi la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ... ilmessaggero.it

Ieri come oggi, vale lo stesso principio: la difesa dell’interesse nazionale non conosce subalternità. È questa la differenza tra noi e ciò che abbiamo visto fare ad altri. - facebook.com facebook

L'accordo sulla Difesa tra Italia e Israele resta in vigore: stop solo al rinnovo automatico x.com