Paola Chiesa FdI torna a esaltare i morti nazifascisti

Durante un intervento pubblico, un'esponente di un partito politico ha ripetutamente elogiato figure storiche legate al nazifascismo, usando espressioni come “morte gloriosa” e “virtù guerriere”. Le sue parole sono state accolte con attenzione da parte di un pubblico presente e hanno suscitato reazioni di vario tipo sui social media. La questione ha riacceso il dibattito sulla commemorazione di simboli e figure storiche legate a periodi controversi della storia italiana.

«Temerario ardire» A scorrere il profilo Facebook della sorella d’Italia Paola Chiesa, con il suo lungo elenco di «martiri», si percepisce l’intrepido ardore con cui la deputata onora il sacrificio in battaglia «Temerario ardire» A scorrere il profilo Facebook della sorella d’Italia Paola Chiesa, con il suo lungo elenco di «martiri», si percepisce l’intrepido ardore con cui la deputata onora il sacrificio in battaglia Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Paola Chiesa (FdI) torna a esaltare i morti nazifascisti Paola Barale torna a condurre in tv dopo 20 anni: in coppia con Paola Perego a ‘Citofonare Rai2’Roma, 3 aprile 2026 – Dopo oltre vent’anni lontana dalla conduzione televisiva, Paola Barale torna protagonista su Rai2. Firmato il contratto per il restauro della chiesa di San Francesco di Paola a RandazzoI lavori, resi possibili grazie ai fondi finanziati per il 70% con i fondi dell’8XMille dalla Conferenza Episcopale Italiana e per il 30% dalla...