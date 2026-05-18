CravaStreet Festival a Pra’ la settima edizione tra musica sport cultura e solidarietà

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, il piazzale di via Cravasco a Pra’ sarà il teatro della settima edizione del CravaStreet Festival. L’evento durerà tutto il giorno e coinvolgerà diverse attività, tra musica, sport e iniziative culturali. L’organizzazione ha previsto spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione e divertimento per la comunità locale e il territorio circostante. La manifestazione si svolgerà anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

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Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 23 maggio il piazzale di via Cravasco a Pra’ ospiterà la settima edizione del CravaStreet Festival, una giornata di festa, musica, sport, cultura e solidarietà dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutto il ponente genovese.Il festival continua a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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