CravaStreet Festival a Pra’ la settima edizione tra musica sport cultura e solidarietà

Sabato 23 maggio, il piazzale di via Cravasco a Pra’ sarà il teatro della settima edizione del CravaStreet Festival. L’evento durerà tutto il giorno e coinvolgerà diverse attività, tra musica, sport e iniziative culturali. L’organizzazione ha previsto spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione e divertimento per la comunità locale e il territorio circostante. La manifestazione si svolgerà anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

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