Pamela Genini Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere | si cerca la testa trafugata

Francesco Dolci è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di furto del cadavere di Pamela Genini. La polizia sta cercando la testa trafugata dal luogo di sepoltura. L’indagine riguarda anche il possibile vilipendio della salma. Le forze dell’ordine stanno eseguendo verifiche e ricerche sul territorio per recuperare la testa sottratta. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno seguendo gli sviluppi.

Francesco Dolci è indagato ufficialmente per il vilipendio e per il furto del cadavere di Pamela Genini. Era stato chiamato nella tarda mattinata in caserma dove, insieme all’avvocata, ha risposto alle domande del pm Giancarlo Mancusi. Il racconto dell’uomo risultava incerto, sospette anche le foto scattate al loculo. È prevista una perquisizione dell’abitazione di Dolci alla ricerca, presumibilmente, della parte di corpo mancante di Pamela. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere: si cerca la testa trafugata Notizie correlate Profanazione tomba Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato della testaInterrogato per ore dal pm e dai carabinieri del reparto investigativo, Francesco Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato... Pamela Genini, svolta nelle indagini sulla testa rubata: indagato l’amico Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, amico di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito dell’indagine sul furto nel cimitero di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini, parla Francesco Dolci: Non prendo soldi per le interviste; Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex Francesco Dolci. Da ore in caserma con l’avvocato davanti al pmFrancesco Dolci, ex di Pamela Genini, interrogato dal Pm dopo la profanazione della tomba: corpo decapitato e testa trafugata. ilfattoquotidiano.it Profanazione Pamela Genini, la svolta: l’ex fidanzato Francesco Dolci è indagatoInchiesta sulla tomba di Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per la profanazione del loculo e il furto della salma. notizie.it C’è una svolta nel caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini. Francesco Dolci, l’ex fidanzato della 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin, è stato convocato al comando provinciale dei carabinieri di Berga x.com Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, interrogato dal Pm dopo la profanazione della tomba: corpo decapitato e testa trafugata. - facebook.com facebook