Il portiere del Real Madrid ha subito una lesione al quadricipite durante la partita contro il Manchester City e resterà fuori per circa un mese e mezzo. La squadra spagnola dovrà fare a meno del belga nelle prossime settimane, inclusa la doppia sfida contro il Bayern Monaco. L’infortunio di Courtois rappresenta una complicazione importante per i blancos in questa fase della stagione.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, allarme Courtois: lesione al quadricipite e un mese e mezzo di stop. Niente Bayern per il portiere belga

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