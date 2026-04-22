Trump partecipa a una maratona di lettura della Bibbia | il video con le mani giunte sulla scrivania dello Studio Ovale

Il presidente degli Stati Uniti ha preso parte a una maratona di lettura della Bibbia, condividendo un video in cui ha le mani giunte sulla scrivania dello Studio Ovale. La registrazione mostra Trump che legge alcune parti del testo sacro davanti a una telecamera, con un gruppo di sostenitori cristiani presenti alla cerimonia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all'evento, né sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sui motivi della partecipazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti dei suoi principali sostenitori cristiani e esponenti di spicco del Partito Repubblicano partecipano questa settimana a una maratona di lettura della Bibbia nell’ambito di un evento dedicato al 250esimo anniversario degli Stati Uniti, presentato come un’iniziativa volta a incoraggiare un “ritorno alle fondamenta spirituali che hanno plasmato il nostro Paese”. L’evento America Reads the Bible, in cui ogni partecipante legge un brano ad alta voce, viene trasmesso in diretta streaming dal Museo della Bibbia a Washington e da altre sedi. Ieri sera è stato trasmesso un video di Trump dallo Studio Ovale mentre leggeva un brano dell’Antico Testamento che invocava il pentimento nazionale nell’antico Israele.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump partecipa a una maratona di lettura della Bibbia: il video con le mani giunte sulla scrivania dello Studio Ovale Notizie correlate Una statua dorata, il jet presidenziale ‘parcheggiato’ nell’atrio e una replica dello Studio Ovale: svelata la nuova biblioteca di Trump a MiamiUn colossale grattacielo destinato a dominare lo skyline della Biscayne Bay, con tanto di maxi bandiera americana al led e coronato... Il Wsj: «Gli iraniani considerano Trump un fesso». E lui cita la Bibbia nello Studio Ovale – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Martedì il presidente Trump partecipa dallo Studio Ovale a una lettura pubblica della Bibbia; Usa, Trump ordina McDonald's allo Studio Ovale e la invita alla conferenza stampa; Trump rincara su Giorgia Meloni: Non abbiamo più lo stesso rapporto; Trump ordina al McDonald's: una rider alla Casa Bianca. Trump legge la Bibbia nello Studio Ovale: scontro con Papa Leone e critiche degli evangeliciIl presidente americano invoca il ritorno alle radici spirituali degli Usa nell'ambito di 'America Reads the Bible' ... lasicilia.it Martedì il presidente Trump partecipa dallo Studio Ovale a una lettura pubblica della BibbiaL’hanno comunicato gli organizzatori dell’evento L’America legge la Bibbia ... msn.com Dopo le polemiche per le frasi sul Papa e la sua immagine nelle sembianze di Gesù, il presidente partecipa in video dallo Studio Ovale a un evento pubblico - facebook.com facebook Martedì pomeriggio, Donald Trump parteciperà all'evento "America reads the Bible". A quanto pare, leggerà dallo Studio Ovale un brano tratto da Cronache: "Se il mio popolo, che è chiamato con il mio nome, si umilierà, pregherà, cercherà il mio volto e si con x.com