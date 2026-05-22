Paliano in tilt blackout della rete internet paralizza servizi essenziali e attività commerciali

A Paliano, nel nord della provincia di Frosinone, la rete internet fissa è stata interrotta per diversi giorni, causando un blackout che ha coinvolto numerosi servizi essenziali e attività commerciali. I cittadini si sono trovati senza connessione, rendendo difficile l’accesso a servizi online e comunicazioni. La mancanza di internet ha interessato varie zone del paese, creando disagi significativi a residenti e operatori economici. La situazione è ancora irrisolta e si attendono aggiornamenti dalle autorità competenti.

Si può vivere senza internet nel 2026? È l'interrogativo che si pongono i cittadini di Paliano, colpiti da un grave disservizio sulla linea fissa che, secondo le segnalazioni, si protrae ormai da diversi giorni in tante zone del paese nel nord della provincia di Frosinone. L'interruzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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