San Giorgio Morgeto rubano mezzi comunali e mandano in tilt servizi essenziali | due 40enni arrestati

Due uomini di 40 anni provenienti da Cinquefrondi sono stati fermati e arrestati a San Giorgio Morgeto con l’accusa di aver rubato mezzi comunali. Il furto ha causato l'interruzione di alcuni servizi pubblici essenziali nella zona. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver individuato e fermato i due nel corso delle indagini. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti.

Sono scattati due arresti domiciliari a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). I Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili di un furto aggravato ai danni del Comune. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini, originari di Cinquefrondi, sono stati accusati di essersi impossessati di mezzi fondamentali per i servizi pubblici, causando un danno concreto all’operatività dell’ente e suscitando forte preoccupazione tra i cittadini. Le indagini dei Carabinieri e l’ordinanza di arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la sottrazione di un autofurgone Iveco Daily e di un escavatore, entrambi di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

