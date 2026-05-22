Palermo e la devozione per Santa Rita
A Palermo, i fedeli si sono raccolti in preghiera per la celebrazione dedicata a Santa Rita, nella giornata della ricorrenza. Le cerimonie si sono svolte in diverse chiese della città, con partecipanti di tutte le età che hanno condiviso momenti di devozione. La ricorrenza di Santa Rita coinvolge anche altre parti d’Italia, ma a Palermo si è mantenuta viva la tradizione con incontri e funzioni religiose. La giornata ha visto numerosi partecipanti che hanno manifestato il loro rispetto e la loro fede.
Celebrazioni per Santa Rita in tutta Italia: non solo a Cascia ma anche a Palermo, dove i fedeli si sono riuniti in preghiera per la ricorrenza. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Palermo e la devozione per Santa Rita
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