Santa Rita da Cascia la devozione si rinnova tra messe e benedizioni delle rose

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì, le comunità parrocchiali di Forlì e dell’area circostante si ritroveranno per celebrare la festa di Santa Rita da Cascia. Le funzioni religiose si svolgeranno nelle chiese di via Seganti, di Sant’Antonio Abate in Ravaldino e di Santa Sofia. La celebrazione prevede messe e la benedizione delle rose, un rito che si rinnova ogni anno in occasione di questa festività. La giornata si svolge con un clima di partecipazione e devozione, coinvolgendo diverse realtà della zona.

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Venerdì le comunità parrocchiali di Forlì e dell’area forlivese si uniranno nella tradizionale celebrazione della festa di Santa Rita da Cascia, vissuta con particolare solennità nella parrocchia di via Seganti e nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, oltre che a Santa Sofia.A Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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