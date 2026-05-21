Santa Rita da Cascia la devozione si rinnova tra messe e benedizioni delle rose

Venerdì, le comunità parrocchiali di Forlì e dell’area circostante si ritroveranno per celebrare la festa di Santa Rita da Cascia. Le funzioni religiose si svolgeranno nelle chiese di via Seganti, di Sant’Antonio Abate in Ravaldino e di Santa Sofia. La celebrazione prevede messe e la benedizione delle rose, un rito che si rinnova ogni anno in occasione di questa festività. La giornata si svolge con un clima di partecipazione e devozione, coinvolgendo diverse realtà della zona.

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