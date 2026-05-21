Santa Rita da Cascia la devozione si rinnova tra messe e benedizioni delle rose
Venerdì, le comunità parrocchiali di Forlì e dell’area circostante si ritroveranno per celebrare la festa di Santa Rita da Cascia. Le funzioni religiose si svolgeranno nelle chiese di via Seganti, di Sant’Antonio Abate in Ravaldino e di Santa Sofia. La celebrazione prevede messe e la benedizione delle rose, un rito che si rinnova ogni anno in occasione di questa festività. La giornata si svolge con un clima di partecipazione e devozione, coinvolgendo diverse realtà della zona.
Venerdì le comunità parrocchiali di Forlì e dell’area forlivese si uniranno nella tradizionale celebrazione della festa di Santa Rita da Cascia, vissuta con particolare solennità nella parrocchia di via Seganti e nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, oltre che a Santa Sofia.A Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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