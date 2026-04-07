Giudice Sportivo ammenda di 5 mila euro al club dopo Inter Roma Il motivo

Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere un'ammenda di 5.000 euro al club coinvolto nella partita tra Inter e Roma. La sanzione è stata motivata da comportamenti o episodi verificatisi durante l'incontro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue le norme previste dal regolamento sportivo. Per ulteriori aggiornamenti sui nerazzurri, si continuerà a seguire la vicenda.

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