Torna Monza Visionaria la città come un grande teatro delle arti e della musica

Da il 7 al 17 maggio si svolge a Monza la XIV edizione del festival Monza Visionaria, dedicato alle arti e alla musica. Durante questo periodo, la città ospiterà una serie di eventi tra concerti, performance, visite guidate, installazioni luminose e sonore, reading musicali e altre attività culturali. Il festival mira a coinvolgere il pubblico in un dialogo tra diverse forme di espressione artistica, trasformando la città in un grande spazio di creatività.

Da l 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e suoni, reading musicali e molto altro che si ripromette di stimolare il dialogo tra amore e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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