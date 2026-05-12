Bianco | al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo dell’attore e autore palermitano Giuseppe Tantillo

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio alle ore 21, nel Teatro Biondo di Palermo, si terrà la prima dello spettacolo “Bianco”. L’opera, scritta e diretta dall’attore e autore palermitano Giuseppe Tantillo, sarà rappresentata nella Sala Strehler e vedrà in scena anche Valentina Carli.

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Debutta mercoledì 13 maggio alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo “Bianco”, scritto e diretto da Giuseppe Tantillo, che è anche in scena insieme a Valentina Carli. Le scene sono di Antonio Panzuto, i costumi di Alessandro Lai e le luci di Paolo Rodighiero.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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